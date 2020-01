Gemeinsam leben, arbeiten, queer sein

× Erweitern Foto: Andrea Ferro Photography Daran Immobilien Alex und Sharif

Mitten in der Motzstraße entdeckten wir einen Safe Space für Queers, der viel, viel Gutes für die Community tut.

Darna Immobilien ist mehr als „nur“ eine Adresse für die Vermittlung und den Verkauf von Wohnraum. Betritt man den prächtigen Altbau, sieht man schon an der geschmackvollen pop-art-geküssten Einrichtung, dass es hierbei um mehr geht. Die vielen Schreibtische in den unterschiedlich eingerichteten – und nach queeren Leadern wie RuPaul und Elton John benannten – Zimmern bieten diversen Start-ups ein Zuhause. Hier arbeiten Kreative zusammen, die sich queer vernetzen und miteinander arbeiten wollen.

Man kann aber natürlich auch „sein Ding“ machen und einfach das Miteinander genießen, anonyme Coworking-Spaces gibt es woanders, hier geht es eher familiär (aber nicht einengend!) zu.

Foto: M. Rädel Dieser putzige Hund gehört dazu!

Hinter Darna Immobilien stehen Sharif und Alex, die beide gemeinsam die Idee „zusammen für die Community zu arbeiten“ erfolgreich umsetzten. „Wichtig ist uns, dass niemand, der mit uns arbeitet – sei es, dass er über uns Häuser oder Wohnungen vermietet oder hier einen Schreibtisch mietet – diskriminiert. Bei uns steht es in jedem Vertrag, dass man dies nicht tut“, verrät Sharif im Gespräch beim Vor-Ort-Termin.

In der großzügigen Wohnung, die als Büro für viele Projekte unterschiedlicher Queers genutzt wird, kommen die Macher der Szene zusammen. Das können die Chefs großer Banken sein oder auch junge Wilde, die mit einem Projekt durchstarten wollen. Immer wieder steigen hier auch Events und Meetings, die letztendlich dem ganzen Kiez am Nollendorfplatz guttun. „Wir arbeiten mit all unseren Nachbarn wie etwa dem Tom’s Hotel zusammen, für jeden ist es eine Win-win-Situation“, so Sharif. „Unser Projekt, die Zusammenarbeit mit uns, garantiert Freiheit. Ich bin halb Russe, halb Jordanier, ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden, das will ich beenden.“ Alle Zeichen stehen auf Erfolg: The only way is up.

Darna Immobilien GmbH – Motzstr. 9, Berlin, www.darna-immobilien.com