Alter Der neue Lebensort Vielfalt wird durch Kredite, Stiftungen, Erbschaften und Spenden ermöglicht

Es tut sich was in Sachen queere Angebote und queerer Wohnraum, ab Oktober wird gebaut. Über 400 Menschen stehen auf der Warteliste, die in den entstehenden Lebensort Vielfalt ** am Südkreuz einziehen möchten. Am 25. September erfolgt der Spatenstich.

Foto: SPD Berlin Michael Müller Michael Müller, der Regierende Bürgermeister

Bis Ende 2022 sollen hier an Gotenstraße / Ecke Tempelhofer Weg unter anderem insgesamt 69 Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern (davon 33 gefördert = geringe Miete), eine Pflege-Wohngemeinschaft mit 8 Plätzen, therapeutische Wohngemeinschaften mit 10 Plätzen, eine Kindertagesstätte für 45 Kinder sowie Büro- und Beratungsräume für die 1981 ins Leben gerufene Schwulenberatung Berlin entstehen.

Wie heute bekanntgegeben wurde, wollen der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), die Architekten Ulrich Schop, der Geschäftsführer der Schwulenberatung Berlin, Marcel de Groot, sowie weitere Vertreter_innen der LGBTIQ*-Community am 25.9. um 12 Uhr den ersten Spatenstich zum neuen Lebensort Vielfalt vollziehen.

** gestartet ist das Wohnprojekt als betreute WG für homosexuelle Senioren, Planungsbeginn für den ersten Lebensort Vielfalt war 2008, hier erfährst du mehr: schwulenberatungberlin.de/angebote/lebensort-vielfalt