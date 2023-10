Noisette-Träume: Leckeres von Walter

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: www.walter-confiserie.de 180 Gramm Genuss mit Pralinen aus u. a. Nuss-Bitter-Nougat, Nougat-Röschen, Sahne-Nougat, Schichtnougat, Florentino und Blätter-Krokant

Seit 1915 werden hier „bei Walter“ schon Pralinen und andere Köstlichkeiten von Hand in Berlin gefertigt und verkauft.

Der Chocolatier Hugo E. Walter begann damals mit einer Schokoladenproduktion in der Tempelhofer Theodorstraße, Ecke Kaiserin-Augusta-Straße, in den 1920er-Jahren folgten Ladengeschäfte in unter anderem Charlottenburg und Wilmersdorf.

Wir besuchten den schmucken, etwas an die gute alte Zeit erinnernden Laden in der Brunnenstraße 13 und waren begeistert vom Sortiment. Und überrascht, denn #mensch kann hier auch zuschauen, wie die Genussfreuden entstehen. Direkt hinter dem Verkaufstresen ist ein Teil der Produktionsräume.

Neben Pralinen und Schokolade gibt es hier auch unter anderem Zuckerwaren und sogar Pralinen und Pasteten von Sawade. Berliner Betriebe, die einander unterstützen, schön! Uns besonders angesprochen hat die Geschenkpackung „AMÜSEMANG“ von Walter. 180 Gramm Genuss mit Pralinen aus u. a. Nuss-Bitter-Nougat, Nougat-Röschen, Sahne-Nougat, Schichtnougat, Florentino und Blätter-Krokant. Wer auf der Suche ist nach ungewöhnlichen und leckeren Geschenken, der, die ist hier richtig. www.walter-confiserie.de