Legt im Maschinenhaus los: ALMA

Die queere Finnin ALMA gibt sich nächste Woche in Berlin die Ehre, um Hits wie „Summer Really Hurt Us“ und Klassiker wie „Bonfire“ zu spielen.

So bunt die Haare (meist), so kräftig die Beats, so krass die Texte. ALMA ist eine DER queeren Musikerinnen überhaupt. Ihre Stimme – ihren Look – kennst du sicher aus den Hits zusammen mit unter andere Martin Solveig (produzierte auch schon Madonna) und Felix Jaehn.

Die finnische Musikerin, Sängerin und Songwriterin wurde am 17. Januar 1996 geboren und steht auf Elektro-Pop und Deep House; im Mai 2020 zierte sie das Cover des queeren Magazins blu. Nicht ohne Grund: Die Community liebt sie. Am 17. November kannst du sie live in Berlin erleben, in der schönen Kulturbrauerei ab 20 Uhr.

17.11., ALMA live, Maschinenhaus in der Kulturbrauerei, U Eberswalder Straße, 20 Uhr, www.eventim.de/event/alma-europe-2022