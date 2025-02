Leo Spik – Berliner Auktionshaus zwischen Tradition und Moderne

× Erweitern Foto: Johannes Zappe / Leo Spik

Das vor mehr als hundert Jahren gegründete Auktionshaus ist eines der führenden Häuser für Kunst und Antiquitäten in Berlin. Das Spektrum umfasst alte wie neue Gemälde, Grafik, Möbel und Designklassiker, aber auch Porzellan, Silber, Glas und Schmuck bis hin zu asiatischen Objekten und Teppichen.

Expand Foto: Johannes Zappe / Leo Spik Orestes und Antigone

Im Bereich Skulptur bietet Spik in der bevorstehenden März-Auktion mehrere interessante Werke des sog. „Berliner Zinkgusses“ an. Neben der großen Fassung des „Betenden Knaben“ (H. 136 cm), einer beliebten Antikenkopie, sind es vor allem eine Humboldt-Statuette von Carl Wolgast (1851) sowie „Antigone“ und „Orestes“ von Ernst Gustav Herter (1873/74), beide Künstler der „Berliner Bildhauerschule“. Wie Eisen, so erlangte auch Zink im Berlin des 19. Jh. eine besondere Qualität. Zunächst für Architekturornamente gedacht, wurden bald auch großformatige Güsse entwickelt, die für Denkmäler, Brunnen oder als Grabfiguren Verwendung fanden. Neben diesen traditionsgebundenen Werken, kommen auch Gemälde des 19. Jh. sowie moderne Arbeiten, vorzugsweise Gouachen und Aquarelle zum Aufruf, die aus verschiedenen Berliner Privatsammlungen stammen.

Expand Foto: Johannes Zappe / Leo Spik

Mit bekannten Namen wie Emil Schumacher, Gotthard Graubner oder Markus Lüpertz markieren sie einen Generationenwechsel innerhalb der Sammlertätigkeit der Stadt. Die Rubriken Glas und Porzellan warten unter anderem mit Gläsern aus dem Goldrandservice des Architekten und Designers Peter Behrens und einer Reihe von Porzellanfiguren des Jugendstils auf. Vier Mal im Jahr finden im Haus Versteigerungen statt. Es sind klassische Präsenzauktionen, bei denen die Kunden noch das Feeling des Bietens direkt im Saal miterleben können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, neben schriftlichen und telefonischen Geboten online mitzubieten. Die nächste Auktion findet vom 27. – 29. März statt, die Vorbesichtigung ist vom 22. – 25. März.

Weitere Auktionstermine im Jahr 2025: 19. bis 21. Juni (Vorbesichtigung: 14. – 17. Juni), 25. bis 27. September (Vorbesichtigung: 20. – 23. September), 4. bis 06. Dezember (Vorbesichtigung: 29. Nov. – 2. Dezember)

Nach telefonischer Rücksprache können Sie in unserem Haus Ihre Kunstwerke kostenlosen schätzen lassen. Wir freuen uns auf Einlieferungen und vereinbaren mit Ihnen auch gern eine Besichtigung vor Ort. Termine und weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.leo-spik.de

Leo Spik, Berlin Kunstversteigerungen e.K., Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin, T +49 30 883 61 70, info@leo-spik.de, www.leo-spik.de