Leo Spik – Auktionshaus mit Tradition und Charme

× Erweitern Foto: Johannes Zappe / Leo Spik

Seit mehr als hundert Jahren ist das Auktionshaus Leo Spik die Anlaufstelle für Kunst und Antiquitäten in Berlin. Gegründet im Dezember 1919 von dem Restaurator und Kunsthändler Leo Spik in der Motzstraße, nahe Wittenbergplatz, wechselte das Haus nach dem Krieg an den Kurfürstendamm, wo es bis heute zu finden ist.

Unter der Ägide Spiks entwickelte sich der Ort schnell zu einer der erfolgreichsten Kunstadressen. Nach seinem Tod übernahm seine Nichte Ruth Beder 1968 das Geschäft. Sie nutzte das Glück der 1970er und 1980er Jahre, die bis heute als die goldene Ära des Antiquitätenhandels gelten. Alles wurde gekauft, um Geld anzulegen und repräsentieren zu können: alte Möbel, teurer Schmuck, feines Silber und Porzellan, alte wie neue Meister.

Expand Foto: Johannes Zappe / Leo Spik

Durch den stetigen Verkauf, auch bedeutender Nachlässe, wurde das Geschäft amKu‘damm zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt. Dazu trug nicht zuletzt auch die besondere Atmosphäre bei, die sich bis heute erhalten hat und spürbar wird, sobald man den Laden durch die schwere Eisentür betritt und den Trubel der Großstadt hinter sich lässt. Gediegene Wohnlichkeit vergangener Zeiten empfängt den Besucher. Hier prägen alte farbige Teppiche, lederbezogene Mahagonischreibtische, Stühle mit feinen Seidenbezügen, goldgerahmte Familienbildnisse, matt glänzende Antikenkopien sowie funkelnde Kristallkronen das Ambiente. Diesem Charme kann sich kaum ein Besucher entziehen und weckt bis heute die Neugier und Entdeckerfreude der Kunden, zumal zwischen all den Antiquitäten vermehrt auch moderne Werke, Designklassiker und zeitgenössische Kunst zu finden sind.

2008 hat Susanna Beder das Geschäft von ihrer Mutter übernommen. Es bleibt damit ein Familienunternehmen, wie es sie heute nur noch wenige gibt. Aber die Zeiten haben sich geändert, der Antiquitätenmarkt ist komplexer und internationaler geworden, nicht zuletzt durch die Digitalisierung mit zahlreichen online-Angeboten und Plattformen. Doch Spik ist sich treu geblieben und setzt weiterhin auf Qualität und Kundennähe und erzielt immer wieder gute Preise für originelle Einzelstücke. Vier Mal im Jahr finden im Haus Versteigerungen statt. Es sind klassische Präsenzauktionen, bei denen die Kunden noch das Feeling des Bietens direkt im Saal miterleben können. Aber sie haben auch die Möglichkeit, neben schriftlichen und telefonischen Geboten online mitzubieten.

Die nächste Auktion findet vom 21. – 23. März statt, die Vorbesichtigung ist vom 16. – 19. März. Zum Aufruf kommen unter anderem Druckgrafiken von Rauschenberg, eine Linenfold Lampe von Tiffany, New York und verschiedene Stühle nach Entwürfen von Schinkel. Außerdem eine Hofgeschenk-Vase der KPM Berlin mit Porträt Wilhelms II., verschiedene Louis Vuitton-Koffer aus dem Nachlass des Musikkritikers Klaus Geitel und ein großes Mozartrelief in weißem Marmor, ehemals Hotel de Rome, Berlin.

Weitere Auktionstermine im Jahr 2024: 27. bis 29. Juni (Vorbesichtigung: 22. – 25. Juni), 19. bis 21. September (Vorbesichtigung: 14. – 17. September), 5. bis 7. Dezember (Vorbesichtigung: 30. Nov. – 3. Dezember). Nach telefonischer Rücksprache können Sie in unserem Haus Ihre Kunstwerke kostenlos schätzen lassen. Wir freuen uns auf Einlieferungen und vereinbaren mit Ihnen auch gern eine Besichtigung vor Ort. Termine und weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.leo-spik.de

Leo Spik Berlin Kunstversteigerungen e.K., Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin, +49 30 883 61 70, info@leo-spik.de