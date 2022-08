Lichtenberg: Queere Kunst- und Kulturtage

× Erweitern Foto: M. Rädel Lichtenberg, queer

Foto: M. Rädel Milan Dora Chantal Bassy Mutter Dora (rechts) lebt und wirkt in Lichtenberg

Am 20. und 21. August wird es wieder so richtig queer in Berlin, im hochsommerlichen Lichtenberg laden ab 14 Uhr die „Queeren Kunst- und Kulturtage“ in den 5,3 Hektar großen, zur Kaiserzeit angelegten Stadtpark ein.

Auf Social Media verraten die Veranstalter*innen: „Gemeinsam mit dem Bezirk Lichtenberg ist ein ganzes Wochenende voll queerberliner Kreativität geplant. An beiden Tagen beginnt das Programm ab 14 Uhr mit Auftritten für die Kleinen und legt bis in den späten Abend nach mit Performances aller Genres. Dem Publikum wird neben Konzerten und Lesungen auch Pop-up-Art und Open-Air-Ausstellungen geboten.“

Angekündigt werden Marktstände, Food Trucks und jede Menge Kultur. Moderieren soll die ehemalige blu-Auszubildende Margot Schlönzke, freuen kann man sich an den zwei queeren Tagen in der Nähe des blu Verlags auch auf Künstler*innen der Community wie die SCHLANGENKNABEN (ein Drag-Elektro-Opern-Trio), die TRANSOPHONIX (eine Blaskapelle aus Neukölln) und den queeren Chor ROSA CAVALIERE. www.pinkdot-media.de/queere-kunst-und-kulturtage