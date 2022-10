Lichtenberg vergibt 1. Queer-Preis

Familiengerechter Bezirk – queer nicht nur mitgedacht

Seit 2015 ist Lichtenberg Berlins einziger zertifizierter familiengerechter Bezirk. Ein Prozess, der zur Verwirklichung viele einzelne Maßnahmen voraussetzt und auch nach Zertifizierung nachhaltiger Aufmerksamkeit staatlicher und zivilgesellschaftlicher Stellen bedarf. Eine dieser Baustellen war die Repräsentation und Sichtbarkeit queerer Lebenswirklichkeit. Aktiv bemühte sich der Bezirk diesbezügliches Know-how anzuwerben und war damit 2018 beim Projekt „LesbenLebenFamilie e. V.“ (LesLeFam) erfolgreich.

Seit das Team von LesLeFam um die bereits mit einem ersten Regenbogenfamilienzentrum bundesweit bekannt gewordene Constanze Körner 2019 die Arbeit in Lichtenberg aufgenommen hat, konnte eine massive Zunahme ehrenamtlichen und hauptamtlichen Engagements beobachtet werden, das in diesem Jahr mit einer ganze Reihe von Projekten und Veranstaltungen die Stadtgesellschaft erreicht hat. Diese Projekte, gesammelt aktiv und vernetzt in der AGqueer Lichtenberg als zentrale Austausch- und Aktionsplattform, waren dann auch auf der Nominierungsliste für den ersten - mit 1.000 Euro dotierten – Queer-Preis sichtbar:

Foto: ck Michael Grunst

Eine feierliche Ehrung über die Preisträger*innen hinaus

Die feierliche Verleihung an den letztendlich ausgezeichneten Verein LesbenLebenFamilie e.V. fand am 11. Oktober 2022, dem weltweiten Coming-out Tag im Theater an der Parkaue statt. Eingerahmt in die liebevoll-souverän von der Lichtenberger Dragqueen Donna Dreamatic Davis moderierten Feierstunde, würdigte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) Nominierte und Sieger*innen und machte die nachhaltige Unterstützung des Bezirkes deutlich:

„Ich gratuliere LesLeFam zum ersten Lichtenberger Queer-Preis und danke der Vereinsvorsitzenden Constanze Körner und ihren Mitstreiterinnen für das Engagement in unserem Bezirk. Sie haben in Lichtenberg bereits viele Akzente gesetzt. Ich hoffe, dass wir mit dieser Preisverleihung ein deutliches Signal an die queere Community senden. Sie ist untrennbar ein Teil unseres vielfältigen und familienfreundlichen Bezirks.“

× Erweitern Foto: ck Übergabe des 1. Queer-Preis Lichtenberg durch Bezirksbürgermeister Michael Grunst an LesLeFam am 11. Oktober 2022

Foto: Bezirksamt Lichtenberg Constanze Körner von LesLeFam

Die Begründung der Jury

Der eingetragene Verein LesbenLebenFamilie vertritt die Interessen von lesbischen und queeren Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen. Seit 2019 hat LesLeFam seine Anlaufstelle in der Dolgenseestraße 21 in Friedrichsfelde. Dort hält der Verein vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote bereit – von der Telefonhotline für Regenbogenfamilien über Informations- und Austauschabende bis zu Krabbelgruppen und Spielenachmittagen.

Rat und Tat bieten die Frauen auch bei Themen, wie: Herausforderungen für Ein-Eltern-Familien, Kinderwunsch, Familienplanungsvorhaben und Konfliktsituationen. LesLeFam ist aktiver Teil der queeren Community in Lichtenberg und darüber hinaus.

Mitmachen?

Der Queer-Preis Lichtenberg wird auch im kommenden Jahr anlässlich des Coming Out Days vergeben. Vorschläge für die Ehrung können bis zum 31. Juli 2023 bei der Diversity- und Queerbeauftragten des Bezirksamtes Lichtenberg eingereicht werden.

➡️ Mitstreiter*innen in Spe können jederzeit zur AGqueer Lichtenberg hinzustoßen