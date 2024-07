×

× Erweitern Foto: M. Rädel Herrlich, die Ostsee, aber den Sonnenschutz nicht vergessen!

Expand Foto: Freepik Uns schützt kein Fell. Und wir neigen dazu, zu lange in der Sonne zu liegen ...

DEIN GRÖSSTES ORGAN: Ihm trauert man mitunter hinterher, dem so oft gepriesenen zarten Schmelz der Jugend. Doch ist es nicht eher eine fettige Angelegenheit? Für die meisten ist zumindest die Haut ihrer Jugend eher ein Gräuel als eine Freude. Schwarzköpfige Mitesser auf der Nase, dem Rücken und der Stirn, prall mit Talg gefüllte Hubbel auf den Schultern, und ein fettiger Glanz, der jedem frisch gebohnerten Dielenboden oder einer Diskokugel Konkurrenz macht. Die schlimme Phase des Erblühens ist aber meist mit Mitte zwanzig rum, und von nun an geht es ... bergab, denn ab jetzt alterst du. Das zeigt sich zuerst in kleinen Fältchen und großen Kerben im Gesicht. Dabei kann man gerade Falten richtig gut vorbeugen, denn wer sich täglich mit der richtigen Creme verwöhnt (am besten vom Hautarzt mischen lassen, dann kommen auch die Pickel beim täglichen Gebrauch nicht wieder!) und viel Wasser trinkt und nicht raucht, der hat sehr gute Chancen, lange glatt zu bleiben. Beim Sonnenbaden unbedingt den richtigen Sonnenschutzfaktor benutzen – lass dich auch da am besten beraten! Und: Bleib lieber etwas blass als knusperbraun, das minimiert auch dein Hautkrebsrisiko.

COUPEROSE: Wer in der Kindheit viel im Freien gespielt hat und danach auch gerne in der Sonne badet (oder joggt), der hat mitunter eine besonders sichtbare Altlast im Gesicht: rote Bäckchen oder eine rote Nase. Da hilft auch kein cremen mehr, diese geplatzten Äderchen kannst du entweder nur abdecken oder entfernen lassen. Das Entfernen tut gar nicht so weh, geht sehr schnell und wird auch gerne von deinem Hautarzt ausgeführt. Mit einer Art Pistole wird mit durch eine Nadel (Kauterisation) die betroffene Hautpartie direkt behandelt, das sticht etwa so wie ein Bienenstich, der „Schmerz“ ist aber in weniger als einer Sekunde wieder abgeklungen. Pro Wange oder Nasenseite können das schon mal zehn oder zwölf Piekser sein, aber dann ist die Sitzung auch rum. In den nächsten fünf Tagen darfst du nun keinen Alkohol trinken, keinen Sport treiben, keine Energy-Drinks genießen, eben nichts machen, was die Durchblutung anregt. Während dieser kurzen Zeitspanne solltest du auch unbedingt Sonnenlicht meiden – und du siehst etwas pickelig aus. Nach einer Woche sind die Krüstchen aber schon weg, und nach vier Wochen siehst du dann schön gesund und weniger rot aus. Das Cremen nicht vergessen!

