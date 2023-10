„Lip-Sync-Muscial“ im SchwuZ

× Erweitern Foto: SchwuZ / Pandora's Heart

Wie SchwuZig ist das denn? Anfang November schickt sich das Team der seit 1977 populären und wichtigen queeren Adresse an, den ach so grauen Monat kunterbunt zu machen. Zum Beispiel mit dem „Lip-Sync-Muscial“ „PANDORA'S HEART“.

Vom 2. bis zum 4. November öffnen sich dafür im SchwuZ immer um 19 Uhr die Pforten, um 20 Uhr geht es dann los auf der Bühne.

Via E-Mail wird über das etwas andere – witzige – Musical verraten: „In PANDORA’S HEART geht es um Liebe und Verführung, Betrug und Verrat, das Gute und das Böse. Das Musical ist auf Deutsch und auf Englisch – es reicht, eine der beiden Sprachen zu verstehen, um der Handlung zu folgen. Im Scheinwerferlicht der Geschichte steht Sandy, a girl as sweet as candy. Sandy verirrt sich auf der Suche nach gar nichts und allem im düsteren Wald. Dabei erweckt sie versehentlich Pandora, eine Kreatur aus der sogenannten Unterwelt“. Wir sind gespannt!

2. – 4.11., „PANDORA'S HEART“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr, www.schwuz.de