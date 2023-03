„Lipstick Karaoke“ mit Amy Strong

× Erweitern Foto: M. Rädel Pepsi Boston Bar Die schicke „Pepsi Boston Bar“ im Neuköllner Klub SchwuZ

Gerne wird die „Pepsi Boston Bar“ ** im SchwuZ als „gemütliches Wohnzimmer“ bezeichnet. Das ist sie mitunter.

Aber nicht, wenn Dragqueen Amy Strong hier mit „Lipstick Karaoke“ loslegt, dann wird dieser Klubbereich zum brodelnden Karaoke-Kosmos, in dem alle Queers und Freund*innen zeigen können, was die Stimmbänder so hergeben.

Auf seiner Homepage formuliert das Team des queeren Klubs dies so: „Die Pepsi Boston Bar bietet euch nicht nur die besten Drinks Neuköllns, sondern auch die perfekte Bühne, euren Spaß am Singen unter Beweis zu stellen. Gesungen wird allein oder gar als kleiner Chor. Dabei steht der Spaß an der Karaoke und der Popkultur im Vordergrund. Obendrauf gibt es viele tolle Specials. Von Duschensänger*in bis hin zum wahren Gesangstalent – bei der Lipstick Karaoke sind alle willkommen.“ Danach kann #mensch bei der kecken Sause „Dykes* Gone Wild!“ weiter feiern.

24.3., „Lipstick Karaoke by Amy Strong“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr

** Dieser Klubbereich wurde nach der Aktivistin und „Tuntenlegende“ Pepsi Boston (1962 – 1993; an den Folgen von AIDS verstorben) benannt