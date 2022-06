Jaycap & Jade Pearl Baker LIVE

× Erweitern Fotos: M. Rädel Jaycap & Jade Pearl Baker

Gay Beach

Dit is ja ne tolle Sache: Gleich zwei Größen der Berliner LGBTIQ*-Community kann man am Donnerstag ab 17 Uhr am U-Bahnhof Jannowitzbrücke am Wasser und unter freiem Himmel beim „Gay Beach“ erleben.

Die Sängerin Jade Pearl Baker wirst du aus dem BKA Theater kennen, wo sie mit Shows und Gastauftritten, vor allem aber mit Jazz und ihrer Stimme, bestens unterhält.

DJ und Producer Jaycap ist auch kein unbekannter Künstler mehr, ist er doch ein viel beschäftigter Musikmischer und House-Elektro-Musiker der Hauptstadt und regelmäßig etwa bei Chantal im Suicide Circus zu erleben.

Der „Gay Beach“ diese Woche schickt sich also an – wenn das Wetter mitspielt – das Wochenende gar prächtig einzuläuten. Da diese queere Veranstaltung schon um 17 Uhr startet, kann man danach immer noch zu oben bereits erwähnter Chantal gehen, denn dort ist ja Showtime ab 2 Uhr morgens. Hui! www.gaybeach.de