Live: Oshri im Suicide Circus

× Erweitern Foto: M. Rädel Wilde Queers: Oshri und Chantal

Foto: M. Rädel DJ Menace

Diese Stimme, einfach eine Wucht! Diva Oshri legt am Donnerstag bei „Chantals House of Shame“ los, #mensch kann sich also auf eine Stimmstarke auf der Bühne gefasst machen. Eigentlich auf zwei, denn Gastgeberin Chantal weiß auch das Mikro zu benutzen. Singen tut aber nur die eine: Oshri.

Geboren wurde die Künstlerin einst in Israel, Tel Aviv, seit Jahren lebt und wirkt Oshri aber erfolgreich in ihrer Wahl-Heimat Berlin als Sängerin, Host und Köchin.

Ihr Repertoire umfasst von Pop über Disco bis Soul alles Gute – live und kreativ umgesetzt. Und Oshri macht auch mit bei dem Projekt Travestie für Deutschland ... Ebenfalls am Donnerstag dabei sind DJane Kitty Vader, DJ Menace und DJ Tiasz, für musikalische Abwechslung ist also mehr als nur gesorgt.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr