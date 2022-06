Ausstellung und Geburtstag: Rinaldo Hopf

× Erweitern Bild: Rinaldo Hopf „Elephant and two men“, 2018 RinaldoHopf

Foto: M. Rädel Rinaldo Hopf in der Galerie The Ballery

Ab morgen widmet sich die queere Galerie The Ballery mitten im traditionellen Schwulenkiez West-Berlins erneut der Kunst von Rinaldo Hopf. Im Fokus steht seine Kunst der letzten dreißig Jahre. Und heute hat der international erfolgreiche Künstler Geburtstag, alles Gute!

Maler, Kurator, Herausgeber („Mein schwules Auge“, ...) und Vollblutkünstler: Rinaldo Hopf (Jahrgang 1955) ist nicht ohne Grund einer der ganz Populären: Der Freiburger Wahl-Berliner ist vielseitig und immer voll bei der Sache.

„Als ich Ende der 1980er-Jahre anfing, als freier Künstler zu arbeiten, habe ich sehr viel sozusagen im Vorübergehen verkauft – das passiert heute weniger und tatsächlich läuft viel über Facebook und Co. Das ersetzt für mich allerdings nicht die Zusammenarbeit mit Galerien“, so Rinaldo Hopf. Und auch das Team der Galerie The Ballery, das ihn seit 2014 vertritt, ist voll des Lobes: „Es ist immer eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten“. Seine Kunst – samt Preisangaben – findest du hier: theballery.com

Ab 1.7., Rinaldo Hopf „1991 – 2022“, The Ballery, Nollendorfstraße 11 – 12, U Nollendorfplatz, am 1.7. ab 19 Uhr