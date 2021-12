Live @ The Ballery: Mikey Woodbridge

Die queere Galerie The Ballery mitten im traditionellen Schwulenkiez Berlins, die regelmäßig die Kunstliebhaber mit Ausstellungen und Happenings beglückt, erfreut dieses Wochenende mit der Kunst von Mikey Woodbridge.

Der Wahl-Berliner aus Australien ist Sänger, Model und Partyhost, sein Konzert „Tranceformer“ wird hier an zwei Tagen den Kiez aufmischen. Schon seit 2015 erfreut MIKEY. die Szene der Hauptstadt mit seiner Kunst, aber auch international findet they Beachtung, so wurde they schon für Depeche Mode von Anton Corbijn in Szene gesetzt und arbeitete auch schon mit den legendären Musikern von Basement Jaxx zusammen.