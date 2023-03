LIVE: Tom Grennan im Astra

× Erweitern Foto: @TomGrennanMusic Sein Albumdebüt gab die kernige Sexbombe 2018 mit „Lighting Matches“, dessen Hitlistenplatz 3 vom Nachfolgealbum „Evering Road“ 2021 noch übertroffen wurde: Platz 1 in UK. Im Sommer kommt sein drittes Album auf den Markt

Foto: M. Rädel RAW-Gelände Das Astra Berlin befindet sich auf dem RAW-Gelände am S-Bahnhof Warschauer Straße

Der stimmgewaltige Hingucker Tom Grennan landet vor allem in UK einen Hit nach dem anderen, konnte aber auch bei uns mit Liedern wie „By Your Side“ (zusammen mit Calvin Harris) oder auch „Little Bit of Love“ in den Charts Erfolge feiern.

Anfang April können wir uns live von seinen künstlerischen Qualitäten überzeugen, wenn der soul- und fußballbegeisterte Sohn eines Bauarbeiters aus Bedford am 5. April ab 20 Uhr im Astra Berlin auf dem RAW-Gelände ein Konzert gibt. Und deswegen ist seine eurodancige Zusammenarbeit mit DJ und Producer Joel Corry namens „Lionheart (Fearless)“ auch unser Video des Tages. www.astra-berlin.de