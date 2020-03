Livestream aus dem BKA

× Erweitern Foto: M. Rädel JURASSICA PARKA Posiert gerne und sehr gut: Jurassica P.

Corona macht innovativ! Das queere Theater am Mehringdamm geht neue Wege.

„The Show Will Go On“ lautet das Motto der Szene-Kulturtstätte in Kreuzberg, die um zu überleben und Corona zu trotzen, ein BKA-Theater-Hauptstadt-Studio eröffnet. Dort, wo sonst Stars wie Ades Zabel, Jurassica Parka, Biggy van Blond, Jade Pearl Baker und Bob Schneider das Publikum live unterhalten, wird nun gesendet. Wobei, ihr merkt es schon, es bleibt live! Nur eben via Stream.

Am 21. März gibt es hier zum Beispiel die „Corona-Ausgabe“ von „Paillette geht immer“ von Jurassica Parka mit Stargast Micaela Schäfer (kleines Bild rechts). Die kesse Talkshow mit dem Touch einer frechen Revue wird (kostenpflichtig) übertragen.

Freiwilligentickets für 10, 20 oder 40 Euro gibt es im BKA-Webshop:

bka-theater-webshop.comfortticket.de