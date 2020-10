Sofortiger LOCKDOWN beim Prime Time Theater

× Erweitern Fotos: Prime Time Theater Prime Time Theater

Die steigenden Infektionszahlen ließen der Politik leider nichts anderes zu, als die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu verschärfen. Leider trifft das auch die ohnehin leidende Kulturszene erneut besonders (wir berichteten).

Foto: M. Rädel Gloria Viagra Gloria Viagra „ALARMSTUFE ROT – RETTET die Kulturbranche!“

Künstler wie Tim Bendzko („ Wenn die Politik nicht umgehend bereit ist Hilfen zu leisten und zwar so, dass diese Hilfen auch da ankommen, wo sie gebraucht werden, löst sich diese Branche in Luft auf. Es sind Unmengen an Existenzen bedroht ...“), Gloria Viagra, Oliver Kalkofe und viele, viele andere äußern ihre Ängste und stellen berechtigte Forderungen. Denn eins ist klar: Die Kulturwelt ist ein großer Arbeitgeber. Und das Leid der Künstler extrem, denn auch sie haben laufende Kosten, die Miete muss man zahlen, etwas zu essen braucht man auch. Trotzdem geht das Prime Time Theater sogar schon früher in den Lockdown. Warum?

Foto: C. Fernandes Oliver Tautorat: „Beim letzten Lockdown haben wir hier sehr viel Solidarität erlebt, die uns ans Herz gegangen ist“

„Humor, Liebe und Gesundheit sind die wichtigsten Dinge im Leben. Jetzt gilt es, sie alle gleichermaßen zu bewahren“, erklärt Intendant Oliver Tautorat die Entscheidung. „Wir wollen unsere Gäste, Fans wie auch alle Kolleginnen und Kollegen bestmöglich schützen, damit wir hoffentlich bald wieder alle gemeinsam frei lachen können. Sicher ist sicher.“

„Wer kann und mag“, fährt er fort, der könne „seine Karten unserem Theater aber auch spenden. Das ist in dieser Situation natürlich sehr hilfreich, und beim letzten Lockdown haben wir hier sehr viel Solidarität erlebt, die uns ans Herz gegangen ist.“ Eine weitere Möglichkeit zum Support des Prime Time Theaters sei betterplace.org, wo Fans dem Team helfen können, die Miete für die Räumlichkeiten aufzubringen.

www.primetimetheater.de