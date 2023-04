Logan Dudek live bei „Chantal“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Chantals House of Shame Logan Dudek, Tim Lienhard und die CoCo

Foto: M. Rädel Raven.Van.Krueger

Am Donnerstag präsentiert der queere Hip-Hop-Musiker Logan Dudek (links im Bild oben neben Tim Lienhard) seine neue Single bei der Party „Chantals House of Shame“ im Suicide Club auf dem RAW-Gelände.

Die glamouröse Klubsause wird wie immer gehostet von CoCo Kitsch (großes Bild oben, rechts) und Principessa Melania von Ebola (großes Bild ganz oben, links). Die queere Partynacht geht – für geladene Gäste – aber eigentlich schon früher los, im Restaurant La Cocotte, wie uns Tim Lienhard vorab verriet.

„Ich werde vor einem ausgewählten Kreis Geladener meinen Dokumentarfilm über Désirée Nick von 1996 zeigen. Es gibt Bewirtung ab 23 Uhr und um 1 Uhr fahren wir dann ins House of Shame. Wir werden fünf Drags sein: Raven.Van.Krueger (kleines Bild rechts), Symba, Harpy Fatale, Fixie Fate und ich!“ Wer also am 27. April zu „Chantals House of Shame“ kommt, der wird sehr viel erleben und noch mehr Geschnatter hören. Vor allem aber Logan Dudek live erleben, der hier gegen 2 Uhr am Freitagmorgen auftreten wird. Ein Video von dem Hip-Hopper gibt es unten.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr