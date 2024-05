„Love Is Love“ – Grünen Fraktion Neukölln & SchwuZ

M

Expand Foto: Bündnis 90 / Grüne Neukölln „Das SchwuZ gibt es seit bald 48 Jahren, es ist ein besonderer Ort queerer Emanzipationsgeschichte, der vielen Menschen besonders am Herzen liegt. Bei uns feiern Menschen aller Orientierungen zusammen und genau so wäre es auch, wenn es hier Trauungen gäbe: Es wäre ein Ort für alle. Genau um diese Freiheit und Offenheit geht es im SchwuZ ja.“ Florian WInkler-Schwarz

Morgen ist der „Internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit“, passend dazu erreichte uns eine E-Mail der Grünen Fraktion Neukölln, die sich mit dem 1977 eröffneten Klub SchwuZ zusammen für eine wirklich schöne Sache einsetzt.

Heiraten im queeren Klub! Das ist doch mal eine Forderung. Nachdem die Evangelische Kirche schon letztes Jahr mit Segnungen in Neukölln erfreute, geht es nun ins LGBTIQ*-Nachtleben des angesagten ((auch) Problem-)Viertels. „Das SchwuZ – Deutschlands älteste, queere Kulturinstitution -– zu einem Ort für standesamtliche Trauungen zu machen, das passt zu Neukölln und würde der queeren Community enorm den Rücken stärken“, so Sofie Krotter, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft & Arbeit, Grüne Fraktion Neukölln schriftlich. „Mit Begeisterung haben wir daher die Idee von SchwuZ-Geschäftsführer Florian Winkler-Schwarz und seinem Team aufgegriffen und setzen uns mit Herzblut für ihre Umsetzung ein.“ Der Antrag der Grünen Fraktion Neukölln sei im April in die BVV Neukölln eingebracht worden und wird wohl auf der nächsten Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Queerpolitik im Juni beraten. Wir bleiben dran!

Über den „Internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit“: Am 17.5.1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. Seit 2005 findet an diesem Tag jährlich der „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie“ (IDAHOBIT) statt. Der alte Name „Internationaler Tag gegen Homophobie“ wurde 2009, 2015 und 2016 überarbeitet.

