Lucie Antunes – im Remix

× Erweitern Ein Ausschnitt aus dem Cover zu „Hoho (remixed by Michael Mayer & Vayla Kan)“

Expand Foto: M. Rädel Berghain, Klub, Berlin, Techno Das 20 Jahre alte Berghain ist das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003)

Michael Mayer und Vayla Kan knöpften sich „Hoho“ von Lucie Antunes vor, die #mensch auch aus dem Berghain kennen kann.

Es ist ein Track von ihrem letzten Album „Carnaval“, der nun vollkommen neu und passend zum Hochsommer euphorisch-ravig daherkommt. Die (lesbische) Musikerin aus Frankreich beweist einmal mehr ihr Händchen für zeitlose Klubmusik, die auch sehr, sehr gerne zu Hause gehört werden kann – und sollte. Musik, die Lust macht, Techno zu feiern. Und das kannst du etwa in Berlin sehr gut am Samstag, wenn „Rave the Planet“ wieder die Massen auf die Straßen lockt, um friedlich zu feiern. www.instagram.com/lucieantunes

Und hier ist das Original: