Luft, Cremes, Sanddorn und Grapefruit

Jeden Tag neue Hiobsbotschaften, neue Einschränkungen, neue Ängste. Manchmal fällt es einem schwer, aufzustehen und sich zu motivieren, etwas zu tun. Trotzdem sollte man sich aufraffen und für einen strukturierten Tag sorgen, um nicht (noch mehr) in depressiven Verstimmungen zu geraten.

Alle Coaches, Ärzte und Heilpraktiker, mit denen wir bisher sprachen, rieten dazu, mindestens einmal täglich an der Frischluft spazieren zu gehen. Dafür muss man nicht lange fahren, es genügt auch der Spaziergang in nicht so belebten Straßen, im Park oder um den Block in Zeiten, wenn nicht so viel los ist.