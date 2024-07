Lukas Städler bei dittrich & schlechtriem

× Erweitern Foto: Lukas Städler – „Not Yet titled“, 2023, Copyright the artist, VG Bild, Kunst, Bonn, Germany

Expand Foto: Joseph Kadow Lukas Städler

Geboren wurde der Künstler Lukas Städler Anfang der 1990er in Buchholz, Nordheide – ja, „in“ der Lüneburger Heide. Im Juli eröffnet seine neue Ausstellung in Berlin. Es ist die erste Einzelausstellung des Fotografen und heißt auch ganz passend: „Ouvertüre“.

Seine Fotos sind romantisch, intim, sehr intim, aber sie machen Betrachtende nie zu Voyeuren, #mensch muss sich nicht schämen, das Anblicken ist erlaubt. Erwünscht.

Lukas Städler stellt „persönliche und oft intime Erkundungen seiner Umwelt“ ins Zentrum seines künstlerischen Outputs, der auch an Orten entstehen kann, an denen gecruist wird. Die Ausstellung „Ouvertüre“ eröffnet am 5. Juli bei dittrich & schlechtriem ( Linienstraße 23 in Berlin) mit einer Vernissage ab 17 Uhr (bis 21 Uhr) und läuft dann bis zum 10. August. Erschaffen werden sollen Räume, die „Reflexionen über Intimität, Gemeinschaft und Identität“ bilden, sodass #mensch tief in die erotischen Naturbilder eintauchen kann. dittrich-schlechtriem.com

× Erweitern Foto: Lukas Städler – „Joseph and Don“, 2023, Copyright the artist, VG Bild, Kunst, Bonn, Germany

Besuch uns auf Instagram: