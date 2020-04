Männergesundheit in sieben Sprachen

× Erweitern goldstein

Die Eröffnungsfeierlichkeiten am 6. April fanden unter etwas anderen Umständen als ursprünglich geplant statt. Die derzeitige Ausnahmesituation fordert medizinischem Personal im Allgemeinen und dem, das speziell Risikogruppen versorgt, umso mehr persönlichen Einsatz ab. Also kurz auf den Meilenstein in der Verwirklichung des Lebenstraums angestoßen und frisch ans Werk: Die Praxis Goldstein am Winterfeldtplatz ist eröffnet!

Gal Goldstein (39) ist in Israel aufgewachsen. Wie fast alle Juden seines Alters hatte er noch direkte Verbindungen zu den Überlebenden des deutschen Vernichtungshorrors. Sein Opa und seine Oma waren zwei der wenigen, die den Holocaust überlebten. Dass gerade seine Generation heute wieder stolzer jüdischer Bestandteil der Berliner Stadtgesellschaft sein will und ist, mag vielen Täterenkeln unvorstellbar erscheinen, aber gleichsam erfüllt es mit Dankbarkeit. Goldstein formulierte es in einem Beitrag für die Jüdische Allgemeine so: „Wenn ich heute vor dieser Chanukkia im Jüdischen Krankenhaus stehe, empfinde ich so etwas wie Genugtuung: Ich bin Jude und Enkel von Überlebenden. Es gibt uns noch. Wir sind noch da.“ Das war 2015. Schon im gleichen Beitrag ist zu lesen, was am 6. April 2020 am Winterfeldplatz verwirklicht worden ist: „Mein Traum ist eine eigene Multikulti-Praxis in Berlin mit Kollegen aus vielen Ländern. Denn wir leben in einer Einwandererstadt. Das ist die Realität. Heutzutage ist es umso wichtiger, andere Kulturen kennenzulernen, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Hinausgehen, die Welt sehen, aufeinander zugehen und sich klarmachen: Es ist kein Problem, wir sind alle Menschen. Man braucht nur ein wenig Geduld, Bereitschaft und Mitgefühl.“ Mitten im queeren Regenbogenstadtteil Schöneberg laden er und sein Team also besonders schwule, bi- und transsexuelle Männer auf Deutsch, Englisch, Hebräisch, Ungarisch, Arabisch, Türkisch und Russisch in die lichtdurchfluteten und liebevoll gestalteten Räume der HIV- und Sexual-Health-Schwerpunktpraxis Goldstein ein: „Unser Angebot richtet sich in erster Linie, jedoch nicht ausschließlich, an schwule Männer. Ich bin sehr glücklich, dass wir als Praxis-Team hier in Schöneberg nun unsere Erfahrungen einbringen und so einen Beitrag für eine gesunde Community leisten können.“ Wir auch. Masel tov, Dr. Goldstein! *ck

Praxis Goldstein, Maaßenstr. 14, U Nollendorfplatz, www.doctor-goldstein.com