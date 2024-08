Party zu Ehren von „Madame X“ – Hits, Hits, Hits!

× Erweitern Bild: www.schwuz.de Madonna, SchwuZ

Wir empfehlen jedem/r Popper*in und Madonna-Fan uneingeschränkt: die „Madonnamania“ am Samstag! Keine Bange, hier kommt nicht nur das von Madonna, was überall läuft. Die Veranstalter*innen achten darauf, dass auch genug unbekannte Versionen und klasse Albumstücke gespielt werden – auf „Like a Prayer“, „Hung Up“, „Erotica“ oder „Living for Love“ wirst du trotzdem nicht verzichten müssen.

Musikalisch steht hier natürlich die Königin der Popmusik im Vordergrund, sei es als Projektion an der Wand oder in Form ihrer unzähligen Hits wie „Don’t Tell Me“ durch die Boxen, aber ihre Freundinnen Kylie Minogue, La Roux, Britney und Christina werden auch mit eingemixt. Aufgeteilt ist die Party in verschiedene Bereiche, jeder ein Schmelztiegel der Berliner Klubszene. Hier trifft der Indie-Queer auf den Musical-Bär, die Pop-Diva auf die Indie-Dragqueen und der Dancefloor-Macho auf den Elektro-Nerd. Denn auf das „Rebel Heart“ Madonna können sich irgendwie alle einigen. Vogue!

24.8., „Madonnamania“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, www.schwuz.de

