23 Jahre ★ „MADONNAMANIA“

Am 23. September wird nicht nur die „Queen of Pop“ gefeiert, sondern auch die Party zu ihren Ehren: die „Madonnamania“ wird 23 Jahre jung! Es ist bundesweit das erfolgreichste Happening zu Ehren der Sängerin und schafft es jedes Mal wieder mit Deko und Musikauswahl zu überraschen.

Eine Veranstaltung, die in verschiedenen Klubbereichen für beste Unterhaltung sorgt. Sei es mit einer Show auf der großen SchwuZ-Bühne in der großen Halle, durch ungewöhnliche oder auch liebgewonnene Versionen all der Madonna-Hits. Und Hits hatte die sich immer für die LGBTIQ*-Community einsetzende Sängerin jede Menge! Ganz aktuell etwa zusammen mit The Weeknd und „Popular“. Wissenswertes über Madonna: Los ging für sie alles Ende der 1970er in New York als Tänzerin in Discos und Sängerin in einer Punkband, 1982 landete Madonna dann den erste Kluberfolg mit der Single „Everybody“, 1983 den ersten Hit mit „Holiday“. Ab 1984 (bis heute!) folgten dann Chartstürmer wie „Into the Groove“, „Express Yourself“, „Justify My Love“ sowie „Frozen“, „Deeper and Deeper“, „4 Minutes“, „American Pie“, „Give It 2 Me“ und natürlich ihre Klassiker „Like a Prayer“, „Vogue“, „Hung Up“, „Music“ und „La Isla Bonita“. Bisher wurde Madonna 28 Mal für einen Grammy nominiert, 7 Trophäen bekam sie. Die Wahl-New-Yorker Sängerin war (und ist immer wieder …) auch in der Filmwelt aktiv, meist hämisch kommentiert, aber durchaus mit Erfolg, 1985 etwa mit „Susan … verzweifelt gesucht“. 1996 gab es Lob und Preise für ihre Darstellung der Evita im gleichnamigen Musical-Film, „You Must Love Me“ aus dem Kinoerfolg bekam 1997 einen Golden Globe. 2012 gab es einen weiteren Golden Globe für „Masterpiece“ aus dem Film „W.E.“. Es gibt also genug Gründe, „Madame X“ zu feiern!

23.9., „Madonnamania“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, Berlin, U Rathaus Neukölln, Einlass ist ab 22:30 Uhr, Partystart ist 23 Uhr