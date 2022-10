22 Jahre „ℳadonnaℳania“

× Erweitern Foto: Universal Music Madonna Auch ihr letztes Album „Finally Enough Love“ führte die weltweiten Charts an, mit daran beteiligt waren auch Queers wie Honey Dijon

Foto: Selfie Madonna 2021 Hit-Alben wie „Rebel Heart“, „Confessions on a Dance Floor“ und „Madame X“ landeten nicht ohne Grund auf Platz 1 der Charts: Die Szene ist Madonna treu

Am 22. Oktober wird die erfolgreichste Sängerin überhaupt, die auch gerade ihre 50-Nummer-1-Hits auf einem Album versammelt hat, im SchwuZ in Neukölln gefeiert: Madonna.

Angekündigte Musik-Künstler*innen der Neuköllner Partynacht sind unter anderem Zör Gollin, Merean, Camelia Light, Bambi Mercury, Sergio Wow und Kenny Dee. Für Entertainment sollen quirlige Queers wie Oh! Beverly, Victoria Shakespears, Absinthia Absolut und Kaey sorgen.

Pop, House und High Energy auf allen Kanälen, dazu noch ein Feuerwerk an Videos, Deko und Outfits – die „Madonnamania“ war immer ein Fest für alle Sinne. Sicherlich auch die Party am 22. Oktober.

💋 Über Madonna Louise Ciccone: Seit 1982 landet die US-Künstlerin Hit auf Hit: „Vogue“, „Express Yourself“, „Like a Virgin“, „Holiday“, „La Isla Bonita“, „Frozen“, „Like a Prayer“, „Music“ oder auch „Erotica“, „I Don’t Search I Find“, „Beautiful Stranger“ und „Hung Up“ – alles von der am 1958 geborenen Sängerin. Und schon immer machte Madonna sich für die LGBTIQ*-Szene stark, auch wenn das in den 1980ern und 1990ern für viel Häme (und Hass!) sorgte. Hit-Alben wie „Rebel Heart“, „True Blue“, „Confessions on a Dance Floor“ und „Madame X“ landeten nicht ohne Grund auf Platz 1 der Charts: Die LGBTIQ*-Community ist ihr treu. In diesem Sinne: „Express yourself don't repress yourself“.

22.10., „Madonnamania“, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr