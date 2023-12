„Madonnamania“ – das SchwuZ beglückt

× Erweitern Fotos: G. Orsay, M. Rädel Community-Liebling Betty BücKse und Kaey von village.berlin gehören zur „Madonnamania“ einfach dazu

Foto: P. Dobias Jurij, MADONNAMANIA im SchwuZ Strike a pose!

Einen Tag vor Silvester kann die LGBTIQ*-Community bei der „Madonnamania“ im SchwuZ schon anfangen, das Jahr 2023 poppig ausklingen zu lassen. Unter anderem die „Rebel Hearts“ Kaey, DJ Kenny Dee und DJ Modeopfer werden als Musikmischende angekündigt.

Zu den Stars der nach gehören aber ohne Zweifel Show-Act Absinthia Absolut und DJ Ades Zabel aka Edith, die hier der unangefochtenen und auch nach über 40 Jahren im Geschäft erfolgreichen „Queen of Pop“ huldigen werden.

Besonders lustig verspricht die „Madonna-Karaoke“ mit Jewels zu werden. Hier kann #mensch zeigen, dass die Lieder der Sängerin auch mal ganz anders klingen können. „Holiday“, „Deeper and Deeper“, „Like a Prayer“ oder „Celebration“ und „Hung Up“ live im SchwuZ, darauf kann die Community sich freuen. In diesem Sinne: „Get into the groove, beautiful stranger“ – #GirlGoneWild.

30.12., „Madonnamania“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr