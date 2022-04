Rosetta, Biggy, Absinthia – MADONNAMANIA!

× Erweitern Fotos: Warner Music, Madonna.com, M. Rädel Auch Absinthia Absolut steht auf Madonna

Foto: M. Rädel Angeblich gibt es demnächst ein Madonna-Remixalbum. Was sicher ist: Heute gibt es sie in allen Klubbereichen aus den Boxen. Und eine Karaoke-Show mit Gitti Reinhardt (Bild) gibt es obendrauf!

Die „Madonnamania“ ist die erfolgreichste Party zu Ehren der Pop-Königin und geht schon seit über zwei Jahrzehnten an den Start. Das SchwuZ-Team schafft(e) es jedes Mal wieder, mit Deko und Musikauswahl zu überraschen. Du denkst, du kennst alles von der Popperin? Na, dann warte einmal ab!

Musikalisch steht hier natürlich die Königin der Popmusik im Vordergrund, sei es als Projektion an der Wand oder in Form ihrer unzähligen Hits wie „Don’t Tell Me“ durch die Boxen, aber ihre Freundinnen Kylie, Britney und Alicia werden auch mit eingemixt. Egal ob du ein Fan der ersten „Holiday“-Stunde, des wilden „Girl Gone Wild“-Tanzes, der sexuellen „Justify My Love“-Nacht oder der mystischen „Ray of Light“-Phase bist, hier bekommst du, was du brauchst. Und eine Karaoke-Show mit Gitti Reinhardt gibt es obendrauf!

In den verschiedenen Klubbereichen gibt es dank der Künstler*innen wie Rosetta, Ocean, Absinthia, Kenny Dee und Biggy van Blond sicher auch ihre Klassiker „Like a Prayer“, „4 Minutes“, „Living for Love“, „Causing a Commotion“, „Music“ oder „Hung Up“ auf deine Ohren. Vielleicht auch schon ein neues Remake zum kommenden Remixalbum, das Madonnas 50-Nummer-eins-Hits in den Dance-Charts feiern soll. Junge Künstler*innen remixten ja unlängst einen ihrer Klassiker – „Frozen“ – und räumten damit in diversen Charts ab ... Also #GetIntoTheGroove und freu dich auf das versprochene Alicia-Keys-Gewinnspiel!

23.4., „Madonnamania“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 21 Uhr, Partystart: 23 Uhr