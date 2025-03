Männerschweiß und Ostereier

× Erweitern Fotos: M. Rädel Die 52. „EASTER BERLIN LEATHER FETISH WEEK“ findet vom 15. – 21. April statt – und lockt mit Partys wie diesen beiden.

Ostern lugt um die Ecke. Und Teile der queeren Community in Berlin feiern das Christenfest ganz hedonistisch. Hier ist ein erstes Update zur „Official MAINPARTY of the Berlin Easter Fetish Weekend“, der „REVOLVER PARTY presents B:EAST Multisex“.

Diese Party steigt am Samstag, den 19. April im Club OST (Alt-Stralau 1 – 2, Berlin, clubost.de) und erfreut ab 22 Uhr mit unter anderem zwei Dancefloors, einem Cruising-Bereich und einer großen Outdoor-Fläche – und populären DJs wie Ben Manson, Flavia Laus, Spikey Lee, Hendrick Milan und Darren Black.

Aber schon einen Tag zuvor kannst du hier feiern! Denn am 18. April öffnen sich hier um 22 Uhr die Pforten zur „REVOLVER PARTY XXL – OFFICIAL BERLIN EASTER FETISH WEEKEND OPENING EVENT“. Hierfür werden unter anderem Pagano, Moussa, Paramour, Charly und Frederico Manisalco an den Musikmaschinen angekündigt. Weitere Termine zum „Ostertreffen“ findest du hier: blf.de/easterberlin, weitere Updates zu den Partys findest du hier: revolverparty.com/tickets

Besuch uns auf Instagram: