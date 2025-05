Geburtstagskinder ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Joko Koma und Barbie verbindet eine jahrelange Freundschaft

Expand Foto: Rankin Robyn Der große Durchbruch kam für Robyn mit „With Every Heartbeat“. Seitdem liefert die queere Musikerin immer wieder Erfolge ab, etwa „Dancing On My Own“ oder auch „Missing U“.

Der Mai macht seinem Zusatz Wonnemonat alle Ehre und erfreut mit vielen Geburtstagen. Hier sind einige Künstler*innen, denen wir von Herzen alles Liebe zum neuen Lebensjahr wünschen!

Zum Beispiel Joko Koma (Bild oben, rechts: Barbie Breakout), der am 13. Mai 1974 geboren wurde. Aber auch die Model- und Musik-Ikone Grace Jones, geboren am 19. Mai 1948, zelebriert ihr Wiegenfest. Mit ihr feiern drei weitere Sängerinnen, die der LGBTIQ*-Community viel bedeuten, ein weiteres Lebensjahr in den nächsten Wochen. Cher, geboren wurde sie am 20. Mai 1946 und Kylie Minogue am 28. Mai. Aber auch im Juni können wir gratulieren: Etwa Robyn (kleines Bild rechts) begeht ihr Wiegenfest am 12. Juni. Alles Liebe und Gute wünschen wir auch Rinaldo Hopf, der am 30. Juni siebzig wird!

× Erweitern Fotos: Warner Music und Island Records Ihre Kunst inspiriert: Grace Jones, Cher und Kylie Minogue

× Erweitern Foto: @rinaldo.reinhard.hopf Rinaldo Hopf „Als ich Ende der 1980er-Jahre anfing, als freier Künstler zu arbeiten, habe ich sehr viel sozusagen im Vorübergehen verkauft – das passiert heute weniger und tatsächlich läuft viel über Facebook und Co. Das ersetzt für mich allerdings nicht die Zusammenarbeit mit Galerien.“ Rinaldo Hopf