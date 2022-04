Tanz in den Mai: 2 Institutionen laden ein

× Erweitern Foto: M. Hamann LCavaliero LCavaliero legt im SchwuZ auf

Foto: GMF Bob Young und sein GMF-Team Bob Young (Bildmitte) startete das GMF in den 1990ern

Sowohl das SchwuZ in seinen Räumen in Neukölln als auch das GMF in den Räumen des Hauses der Kulturen der Welt in Mitte werden die LGBTIQ*-Community mit Tanz und Beats in den 1. Mai begleiten.

Bob Young setzt bei seiner GMF-Veranstaltung „TANZ IN DEN MAI“ am 30.4. auf Sterne wie Linda Pearl, Ante Perry (ein Video gibt es unten) und Marcella. Los geht es in der „Schwangeren Auster“ in der John-Foster-Dulles-Allee 10 um 22 Uhr, ein Teil des Erlöses soll an die Aktion „Spendenbrücke Ukraine“ gehen.

Das Team vom SchwuZ (Rollbergstraße 26) startet am 30.4. bei „Tanz in den Mai – Mayday Mayday“ partytechnisch um 23 Uhr mit unter anderem Destiny Drescher (großes Bild ganz oben), LCavaliero und The Metafiction Cabaret – die Show mit The Metafiction Cabaret ist um 2 Uhr.