Mainstream hat Hausverbot

Am 10. Februar erwartet dich das SchwuZ-Team zur „SLEAZE“, hier gibt es House, Techno und Disco, aber nur die Knaller des Undergrounds, nicht die Hits der Charts. Mit dabei ist neben Bishop Black, Pierre Emö (Bild ganz oben) und Tom Peters auch Cordova (kleines Bild rechts).

Eine klasse Dragqueen! „Ich bin definitiv von meiner lokalen Drag-Familie hier in Berlin inspiriert. Ich habe viele wirklich talentierte Künstler*innen getroffen, die mich ständig inspirieren. Ich bin ein großer Fan von Mona Ladoll, Nancy, Purrja und Santana $exmachine“ – das ganze Interview mit Cordova gibt es hier.

Die Sause sei ganz anders als das andere Partyangebot der Neuköllner Location – und sie kommt ohne Popmusik aus. Auf der Homepage des 1977 gegründeten Klubs ist zu lesen: „Skandal! Denn ein Filz des Perversen legt sich über das SchwuZ und lässt es in einem giftigen Glanz erstrahlen. So zeigt sich das SchwuZ an diesem Abend schäbig, vulgär und großmäulig.“ Oha.

10.2., „SLEAZE“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr