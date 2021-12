Mama Judy LaDivina und 2G+

× Erweitern Foto: tipsybearberlin.com Tipsy Bear

Foto: Kamarakind Judy LaDivina

Travestie und Show! So wird der besinnliche Advent weihnachtsfröhlich.

Auf in den Prenzlauer Berg! In der populären und auf Social Media oft als „mega nicen“ LGBTIQ*-Bar Tipsy Bear freut sich morgen ab 20 Uhr die Dragqueen Judy LaDivina auf dich, um mit dir und deinen Freund*innen bei „Dragoholic All Stars“ in den 4. Advent reinzufeiern. Aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gilt, wie es die Überschrift schon verrät, 2G+.

Über Judy LaDivina: Seit 2015 gibt es diese wortgewandte Dragqueen aus Tel Aviv in der deutschen Hauptstadt, populär ist Judy (kleines Bild rechts) unter anderem für ihre ESC-Moderationen. LaDivina selbst bezeichnet sich als „soldier in the army of love“. Die ist klasse!

18.12., „Dragoholic All Stars“, Tipsy Bear, Eberswalder Str. 21, U Eberswalder Straße, 20 Uhr