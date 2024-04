×

Marian Lux & Gayle Tufts: „Please Don't Stop the Music“

Sie scherzt im TV, sie singt, sie unterhält. Die am 17. Juni 1960 geborene Sängerin, Comedian und Schauspielerin ist vor allem in der queeren Community ein Star und tritt dort regelmäßig in Theatern auf. Bekannt ist sie für ihr „Denglisch“, sie mischt Deutsch und Englisch.