TURNdaMUSICup: Heute ab 18 Uhr!

Foto: KONTOR Records Markus Gardeweg

Foto: edel Lisa Stansfield

Eine prächtige Ladung House und Klubmusik bekommst du heute ab 18 Uhr durch den Producer und DJ Markus Gardeweg auf deine Ohren.

Der 1969 geborene Hamburger ist weltweit ein gefragter Producer und Remixer. Zusammen mit Lisa Stansfield kam er mit „If I Hadn't Got You“ zu Hit-Ehren, aber auch eigene Produktionen wie „Why Don't You“, „Push“, „I Can't Take It“ und „Fairplay (Let There Be Love)“ landeten in den Charts.

Heute ab 18 Uhr kannst du hören, was dem Musiker gerade gut gefällt – und eine neue Mix-CD-Compilation hat er zusammen mit DJ Jerome und TMW auch am Start: „KONTOR Top of the Clubs Vol. 87“.

