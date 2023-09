Marusha im Berghain

Eine Techno-Legende aus Berlins wildesten Zeiten gibt sich die Ehre im mittlerweile weltweit bekannten und angesagten Klub Berghain.

Obwohl sie davor und danach noch viele Klub- und Charthits hatte, wird Marusha für viele wohl immer die bleiben, die mit „Over the Rainbow“, „Deep“, „Ur Life“ und „It Takes Me Away“ in den 1990ern beschallte. Am 7. Oktober legt sie ab 23:59 Uhr zusammen mit anderen DJs im Berghain auf und los.