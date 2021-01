Marzipan aus Neukölln

Schon 1737 hatte Friedrich Wilhelm I. Protestanten nach Rixdorf ** bei Berlin eingeladen, zu siedeln und zu arbeiten. Damals begann die Marzipan-Tradition Berlins. Und auch heute noch werden dort Marzipanpralinen hergestellt, von OHDE.

„OHDE steht für Luxus für den Gaumen. Und nicht nur das, sondern auch sehr edel und hochwertig. Also Marzipan für die Sinne. Und OHDE steht für Made in Berlin, genauer Made in Neukölln. Und nun, nach 4 Jahren ist unsere kleine Manufaktur auch recht erfolgreich“, so das Team im Chat mit uns.