Süße Lockdown-Aktion

× Erweitern Foto: M. Rädel OHDE Purer Genuss aus Rosenblüten, Pistazien, Kirsche und Safran

Foto: www.ohde.berlin OHDE-Gründer Hamid Djadda Hamid Djadda gründete OHDE 2017

Schon 1737 hatte Friedrich Wilhelm I. Protestanten nach Rixdorf ** bei Berlin eingeladen, zu siedeln und zu arbeiten. Damals begann die Marzipan-Tradition Berlins. Und auch heute noch werden dort Marzipanpralinen hergestellt, von OHDE.

„OHDE steht für Luxus für den Gaumen. Und nicht nur das, sondern auch sehr edel und hochwertig. Also Marzipan für die Sinne. Und OHDE steht für Made in Berlin, genauer Made in Neukölln. Und nun, nach 4 Jahren ist unsere kleine Manufaktur auch recht erfolgreich“, so das Team im Chat mit uns.

„Mit der in Gründung befindlichen Stiftung fördern wir Bildungseinrichtungen und -projekte für Jugendliche und leisten damit unseren Beitrag zur weiteren Entwicklung unseres Kiezes – unsere Ode an Neukölln. 30 Cent pro Rixdorfer Glückswürfel *** werden für diese Förderprojekte eingesetzt.“, wird auf der Homepage verraten.

Vom 21. bis 30. Januar kann man diese süßen Versuchungen sowie Wein, Tee und Kaffee mit 50 % Rabatt bekommen, los geht die Lockdown-Aktion im CADÔH in Wilmersdorf um 10 Uhr, Bregenzer Str. 16, Eingang gegenüber Düsseldorfer Str. 47, Olivaer Platz, U Uhlandstraße, www.ohde.berlin

** Rixdorf ist heute ein Teil vom Berliner Stadtteil Neukölln

*** Marzipanpralinen ummantelt mit Vollmilchschokolade