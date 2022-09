Matthias Freihof als Freud

× Erweitern Foto: M Petersohn

Foto: M. Petersohn Wunderbar: Matthias Freihof als Sigmund Freud

Der Schauspieler glänzt in dem Stück „Münchhausen“, das ab dem 23. September an der Komödie am Kurfürstendamm uraufgeführt wird, als Sigmund Freud.

Noch bis zum 23. Oktober zeigt die Berliner Kulturstätte Sönke Andresens Theaterstück „Münchhausen“, das auf dem gleichnamigen Comic von Flix/Kissel basiert. Das Theaterstück stellt die Frage, was Wahrheit und was Lüge ist. Unter der Regie von Andreas Gergen stehen neben Matthias Freihof Jytte-Merle Böhrnsen, Marcus Ganser, Karina Krawczyk und Max Ortner auf der Bühne

Über Matthias Freihof: Der am 25. November 1961 in Plauen geborene Wahl-Berliner ist ein erfolgreicher Theater- und Filmschauspieler, Synchronsprecher und Moderator. Einer seiner wichtigsten Filme ist „Coming Out“, der einzigen DEFA-Film, der das Thema Homosexualität in der DDR explizit aufgreift. Gelernt hat er seine Kunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin.