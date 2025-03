Max Diel bei Egloff: „L’amitié“

× Erweitern Max Diel: „Silhouette Dogs“, 2012, Öl, Kreide und Collage auf Nessel, 150 x 110 cm

Expand Foto: M. Rädel Universität der Künste Berlin Max Diel studierte u.a. zwischen 1996 und 1998 an der Hochschule der Künste in Berlin (heute: Universität der Künste)

Der aus dem schönen Freiburg stammende Künstler Max Diel widmet sich ab April dem ebenso schönen Thema Freundschaft. Und dies tut er natürlich mit seiner Malerei. Seine Kunstwerke sind ab dem 10. April, die Vernissage beginnt um 18 Uhr, im Atelier Egloff (Müllerstraße 133, im Hinterhaus) zu genießen.

„Es gibt so etwas wie eine Vorahnung oder ein Versprechen, dass sich auf dem Papier oder der Leinwand etwas Überraschendes abspielen wird. Dies kann eine Farbkonstellation sein, eine räumlich verzerrte Wahrnehmung, die Art und Weise des Farbauftrags, eine Pinsel- oder Kreidespur, ein dargestellter Gesichtsausdruck, eine Körperhaltung etc. Die Möglichkeiten sind endlos“, so der 1971 geborene Künstler dazu über seine Bilder. „Alles, was überrascht, befremdet, neugierig macht, unverständlich erscheint, unter die Haut geht, zu Kopfe steigt, zum Lachen anregt, ist willkommen.“

Die Ausstellung „L’amitié“ im Atelier Egloff ist vom 11. bis zum 27. April geöffnet. www.maxdiel.de

