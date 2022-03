An einem Donnerstag im April: MEGAWOOF

× Erweitern Party Techno

MEGAWOOF

Mitte April steigt eine der größten Partys rund um die Osterfeiertage. Die „MEGAWOOF“ in Berlins Mitte, im Spindler & Klatt. Die Party ist Teil des großen Osterwochenendes vom Team der REVOLVER und der B:EAST. Um 22 Uhr öffnen sich am 14. April die Türen zum hedonistischen Treiben zu Techno- und House-Beats.

Angekündigt werden bis zum 17. April gleich sechs Partys in fünf Locations und große Namen wie Hard Ton, MOUSSA, Marcel DB, PAGANO, Chris Bekker, Jaycap, Tante Renate, Maringo und Fixie Fate. Nach der „MEGAWOOF“ im Spindler & Klatt am 14.4. geht es am 15.4. weiter im KitKatClub, ab 22 Uhr öffnen sich hier die Pforten zu „REVOLVER BERLIN“.

Am Samstagmorgen startet die After-Hour-Party „DRTY“ ab 8 Uhr morgens im MBIA in der Dircksenstraße 35. Abends lockt dann ab 22 Uhr die „Instinkt at Kesselhaus & Maschinenhaus“ in die Kulturbrauerei in den Prenzlauer Berg. Der Sonntag wird ab 15 Uhr zum Partytag: Die „UP – Berlin’s Sunday T Dance and Cruise Club by Revolver“ läutet am 17. April mit ihren „Rooftop Partys“ die Sommersaison im Weekend am Alexanderplatz ein. Das Outro ist dann am 18.4. ab 22 Uhr wieder im MBIA bei der „DRTY“. www.revolverparty.com/tickets