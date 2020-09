Megy B. zurück in Berlin

× Erweitern Foto: Tom Davis Mega B.

Foto: S. Funke Megy B.

Noch im August gastierte Megy B. in der legendären „Schmidt-Mitternachtsshow“ an der Seite von Kay Ray im Schmidts Tivoli in Hamburg, jetzt legt sie wieder in Berlin los.

Der Berliner Bühnenstern begeistert nicht nur mit frecher Comedy-Travestie, sondern verzaubert die Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes; denn neben der schillernden Travestiekunst beherrscht Megy B. auch Magie und Zauberei – ein Abend der doppelten Illusion mit Chansons und Songs von Friedrich Hollaender, Georg Kreisler über Mischa Spoliansky bis Cliff Richard.

Selbstverständlich wird die Veranstaltung unter Wahrung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften ausgerichtet sein, sodass du die Show mit einem sicheren Gefühl genießen kannst.

17.9., Megy B. „Einafch Diva“, TheaterClub im Umspannwerk.Ost, Palisadenstr. 48, U Weberwiese, 19:30 Uhr