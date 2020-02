♫ Megy B. verrät ihre Lieblingslieder

× Erweitern Foto: Sony Music Whitney Houston Whitney Houston (1963 – 2012)

Ein Monat, drei Lieblingslieder oder -musiker. Diesen Monat mit der Dragqueen Megy B.

Megy B

Whitney Houston „One Moment in Time“

„Dieses Lied spricht mir als Künstler und als Mensch aus der Seele, es macht mir klar, dass sich harte Arbeit und Fleiß am Ende immer auszahlen.“

Marianne & Michael „Wann fangt denn endlich d' Musi an“

„Marianne und Michael waren in München am Achenseeplatz unsere Nachbarn. Marianne und meine Mama haben immer gemeinsam unsere Kinderwagen geschoben. In diesem Lied fühle ich immer die Lebensfreude meiner bayrischen Wurzeln.“

Limahl „Never Ending Story“

„Die Unendliche Geschichte von Michael Ende ist mein absolutes Lieblingsbuch. Als der Film in die Kinos kam, bekam ich vom Christkind, die Kassette mit der Filmmusik. Das Lied hab ich so oft gehört, das es meine Eltern schon Never Ending SONG Story nannten.“

Peter Alexander „Heut' kommen d'Engerln auf Urlaub nach Wien

„Wir alle haben einen Schutzengel, meinen hab ich schon so oft gebraucht, das ich ihm ein eigenes Gedicht geschrieben habe und mit diesem Lied auch mal etwas Urlaub gönnen möchte.“

Megy B. live gibt es am 30. April ab 19:30 Uhr im Theater O-TonArt in der Kulmer Straße 20a