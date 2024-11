„MEGY Christmas“ im Theater am Frankfurter Tor

× Erweitern Foto: Yvonne Huber / Foto Urbschat Megy B. Ernste Momente gibt es bei „MEGY Christmas“ auch, vor allem ist es aber eine stimmungsaufhellende Show

Expand Foto: M. Rädel Weihnachten, Schnee #Mensch glaubt es womöglich kaum, aber schon in vier Wochen ist der 1. Weihnachtsfeiertag!

„The most wonderful time of the year“, das Fest der Feste oder aber auch: Hilfe, was für ein Stress!

Mit dem Thema Weihnachten verbindet jede*r eigene Gedanken und Emotionen. Und hier können wir erleben, was Dragqueen Megy B. in Sachen Advent und Christmas auf die Bühne bringt. Am am 2. und 10. sowie am 21. Dezember lädt sie ein ins Theater am Frankfurter Tor (Karl-Marx-Allee 133), lädt sie ein in ihre lustige, quirlige und weihnachtsglitzernde Show „MEGY Christmas“. Es sei eine Reise „in einen musikalischen Winterwald, der voller Magie und Humor steckt“ – mit „einer gehörigen Portion Unverschämtheit“.

