Mehr als nur KLUB

× Erweitern Foto: M. Rädel Brigitte Skrothum

Grafik: www.zumschmutzigenhobby.de Barzumschmutzigenhobby

Auf dem RAW-Gelände sorgen Sterne der LGBTIQ*-Community, unter anderem Marcella Midnight, Brigitte Skrothum, Ludwig Uebe und Olga Wodka, für eine große Portion Kunst und Spaß. Und zwar mit „Die Doktorspiele: Ein Drag-Theater auf zwei Bühnen.“

In der Bar „Zum schmutzigen Hobby“ in der Revaler Straße 99. Am 16., 17., 23., 24. und 30. September kann man jeweils ab 20 Uhr für 11 Euro ein Stück erleben, das Corona, Lip Sync, griechische Komödie und Live-„Operatösen“ vereint.

Erzählt wird die Geschichte der TV-Moderatorin Julia, die eine Fledermaus in Wuhan gegessen hat … Sie brachte alles Unheil über die Welt, sie will ihren Ruf retten. Also schickt Julia ihre beiden Assistenten Ludwig und Xanthias los, die Dinge wieder zu richten, bevor die Kulturwelt stirbt und C-Promis die Macht übernehmen. Doch sie ahnt nicht, dass Show-Tycoon Dr. Dick ihr Gegenspieler ist! www.zumschmutzigenhobby.de