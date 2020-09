Melli Magic & Barbie Breakout

× Erweitern Foto: M. Rädel Melli Magic Melli Magics Karriere begann in den 1990ern an der Seite von SuperZandy, bei Nina Queer feierte sie später große Erfolge

Melli, ein Boy, zwei Muschis und die Barbie, Foto: instagram/tragischabergeil

Die beiden Freundinnen Barbie Breakout und Melli Magic tobten nicht nur jahrelang im internationalen Jetset umher und erfreuten die Klubber am Mittelmeer und in Berlin, die beiden tratschten jetzt auch entspannt bei Barbies Podcast tragischabergeil über (für Melli Magic leider vergangene) Dragqueen-Zeiten, Männer, Sex und Klubs. „Wir reden über unsere wilden Jahre auf Mykonos, ihre Jugend als heißes Ostmädchen in den Armybases von Berlin und darüber, warum sie der Travestie den Rücken gekehrt hat“, so Barbie vorab auf Social Media.

Foto: M. Rädel Melli Magic

Begonnen hat die damals noch blutjunge Melli Magic schon in den 1990ern als Teenager zusammen mit DJ und Dragqueen Super Zandy, sie war als Modell, Hostess, Showgirl und Host erfolgreich, traf Stars wie Whitney Houston und feierte mit und bei GMF-Boss Bob Young. Seit 2019 pausiert die Gute.

Hier geht es zum neuen Podcast von Buchautorin, HIV-Aktivistin und „Shopping Queen“-Stern Barbie Breakout mit Stargast Melli Magic: www.instagram.com/tragischabergeil

Fun Fact: Melli Magic ist eine gute Freundin von der Berliner Drag- und Klublegende Mataina