7 erfolgreiche Jahre

Alles Gute zum Wiegenfest, liebes Team der MEMBERS!

Gefeiert wird das Party-Jubiläum am Gründonnerstag, dem 9. April. Und dafür wird ein ganz besonderer Gast angekündigt: Woody. Genau, das ist der DJ und Produzent, der unter anderem mit „If I Had Known This Before“ (zusammen mit Kissogram) auch in den Charts abräumte.