Marc Miroir ☆ MEMBERS ☆ WH3

Foto: blu Daddy Issues MIKEY., Maximilian von der MEMBERS und Michael von blu

Members

Der Umzug aufs Festland hat der technoiden Party keineswegs geschadet, nein, es geht munter weiter.

„Wir freuen uns sehr, wieder an Land zurück zu sein“, frohlockt Maximilian von der MEMBERS-Crew dann auch über den Umzug von dem Partyschiff MS Hoppetosse ins WH3 am Schleusenufer, „der Einstand war fulminant“.

Am 18. Januar gehen ab Mitternacht, okay, eine Minute VOR Mitternacht, Resident-DJ Marc Miroir sowie TKHN und Handmade an den Start. Der Rave startet zur Geisterstunde, das passt doch.

18.1., MEMBERS, WH3, Schleusenufer 3, U Schlesisches Tor, 23:59 Uhr