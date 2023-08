„MENtabolism“ im Connection

×

Vor einigen Jahren sorgte diese Party für Aufregung und Ärger in der Szene. Wir fragten anlässlich des Comebacks bei Dirk Maschke vom Connection Club nach.

Früher durften keine trans* Menschen und Frauen rein. Wie sieht das heute aus? Zum „Folsom Europe“ und „Easter Fetish Festival“ hat das Connection schon seit vielen Jahren immer ein spezielles, an die Zielgruppe angepasstes Programm, welches sich stark vom sonst queer-diversen Veranstaltungsprogramm im Connection Club unterscheidet. In diesem Jahr finden mit der „ADAM Party (Official Folsom Europe Opening Party)“ am Donnerstag und der „MENtabolism (Official Folsom Europe Closing Party)“ am Sonntag gleich zwei Fremdveranstaltungen zum „Folsom Europe Berlin“ statt. Die Veranstalter entscheiden hierbei ihre Zielgruppe selbst und teilen uns als Austragungsort diese auch mit. Diese Fremdveranstaltungen sind Fetisch-Veranstaltungen und werden auf Wunsch der jeweiligen Veranstalter von uns daher auch teilweise als „MEN ONLY“-Veranstaltungen kommuniziert. Zur hauseigenen Samstagsparty „DEEP – Black & Blue“ sind neben Männern auch Frauen und trans* Menschen gern gesehen.

Sind ausgrenzende Formate noch zeitgemäß? Der Connection Club schaut auf eine lebhafte 30-jährige Geschichte zurück und befindet sich nach der Wiedereröffnung im Oktober 2022 in einem Wandel zu einer queeren, diversen und vielfältigen Klublocation im Herzen Schönebergs. Jeden Freitag und Samstag – ab Oktober auch an jedem Mittwoch und Sonntag – feiern Männer, Frauen und trans* Menschen jeder Herkunft, Religion, Hautfarbe und sexueller Orientierung zusammen. Aber es gibt nach wie vor schwule Fetisch- und Sexveranstaltungen, denen wir zu Sonderterminen auch gern eine Location geben. Dies mindert jedoch in keiner Weise unsere Diversität oder stellt den Connection Club als ausgrenzenden Klub dar.

Wie sorgt ihr für Diversität im Connection? Wie schon in der vorherigen Frage beantwortet sorgt der Connection Klub seit Ende der Pandemie mit einem neuen Klub-Konzept, einem neuen divers-queeren Programm, einem neuen Management und neuem Team für mehr Diversität. Die Zeiten, in denen der Connection Club ausschließlich MEN ONLY war, sind eindeutig nicht mehr zeitgemäß und definitiv vorbei. Mit den neuen Partyreihen „ICONIC – 2K Wednesday“ (ab Oktober jeden Mittwoch) und „ABSOLUTELY FABULOUS“ (ab Oktober jeden Sonntag) wird auch im Line-up mehr Diversität in den Connection Club einkehren.

Das Connection als Safe Space für die ganze Szene. Wie erreicht ihr das? Der Connection Club ist, wie viele andere queere Klubs in Berlin, ein Safe Place für die LGBTIQ*-Community. Wir achten zusammen mit unserem Team darauf, dass sich jeder Gast bei uns sicher und geborgen fühlt. Außerdem selektieren wir schon am Einlass potenzielle Störenfriede aus, so wie dies auch jeder andere queere Klub macht. Besonders Frauen und trans* Menschen fühlen sich im neuen Connection Club wohl und kommen regelmäßig und vermehrt an den Wochenenden zu unseren Veranstaltungen.

*Interview: Michael Rädel www.connection-berlin.de